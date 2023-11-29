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В Венгрии назвали причину, по которой Украина пока не может вступить в НАТО

Сийярто: Украина сейчас не может вступить в НАТО из-за угрозы Третьей мировой

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Global Look Press

Украина пока не может стать членом НАТО, так как это привело бы к Третьей мировой войне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что участвующая в военном конфликте страна не способствует безопасности региона, поэтому прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью мировую войну. Венгерский министр подчеркнул, что десятая статья вашингтонского договора об основании НАТО гласит, что к альянсу могут присоединяться только страны, которые могут внести вклад в Североатлантическую безопасность

Есть и другая причина. Он отметил, что в прописанном НАТО плане реформ для Украины есть пункт о правах нацменьшинств. По его словам, в военном блоке нет места «стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств».

До этого он заявил, что на заседании глав МИД стран-член НАТО стало понятно, что Украина не получит приглашения в альянс в 2024 году.

В среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку украинской армии.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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