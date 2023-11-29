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В Турции рассказали о ситуации со вступлением Швеции в НАТО

РИА Новости: конкретных сроков ратификации Турцией вступления Швеции в НАТО нет

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Турция работает над ратификацией договора о членстве Швеции в НАТО, но конкретных сроков принятия решения нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте Турецкой республики.

«Вероятность [принятия решения] есть, но даты голосования не определены. Вопрос пока находится в повестке комиссии по иностранным делам. Там ведутся обсуждения, затем вопрос будет вынесен на обсуждение Генеральной ассамблеи», — сообщил собеседник агентства.

29 ноября сообщалось, что процесс ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО может завершиться через несколько недель.

За день до того министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ожидает одобрения вступления Швеции в НАТО всеми странами-участницами альянса до Рождества, которое в Европе отмечают 25 декабря.

16 ноября стало известно, что в Венгрии пока не готовы ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ранее в Швеции призвали как можно быстрее принять страну в НАТО из-за страха перед Россией.

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