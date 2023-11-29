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Боррель назвал условия возобновления диалога с Турцией насчет Совета по ассоциации ЕС

Боррель призвал Турцию бороться с обходом антироссийских санкций

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Jean-Francois Badias/AP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Турции возобновить прерванный в 2019 году диалог высокого уровня в Совете по ассоциации. Об этом пишет РИА Новости.

Однако Баррель заявил, что взамен на это Турции нужно сотрудничать в борьбе с обходом европейских санкций против России.

К тому же, по его словам, в Брюсселе ожидают от Анкары поддержание спокойствия в Восточном Средиземноморье. Также там потребовали инициативы вокруг кипрского урегулирования.

Тем временем издание Politico писало, что Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций против России в сфере энергетики, которые бы не причиняли ущерба европейской конкурентоспособности.

Авторы статьи подчеркнули, что вместо того, чтобы нацеливаться на основные экспортные товары, такие как нефть и газ, Европа в рамках новых ограничений в отношении Российской Федерации решила сосредоточиться на ограничении торговли алмазами, железом и медью, представляющие «относительно небольшую ценность для России».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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