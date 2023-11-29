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На Украине предложили снять с должности Безуглову после ее критики главкома ВСУ

В Раду внесли проект о лишении Безуглой поста после ее призыва Залужному уйти

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Верховную раду Украины внесли проект постановления, в котором предлагается снять с должности замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Ранее она заявила, что военное руководство страны «не может представить никакой идеи», поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что деятельность и политическая позиция Безуглой, направленная на дискредитацию Залужного и подрыв авторитета высшего военного командования ВСУ, ставит под угрозу национальную безопасность Украины.

Там также подчеркивается, что ее действия не соответствуют уровню занимаемой ею должности.

Инициатором документ является народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Юлия Яцик.

27 ноября сообщалось, что украинские нардепы Алексей Кучеренко и Ирина Фриз предложили снять с должности Безуглую.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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