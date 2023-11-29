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В МИД РФ насмехнулись над Бербок из-за «зимнего щита» для Украины

Захарова с иронией отозвалась о словах главы МИД ФРГ о «зимнем щите» для Украины

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MFA Russia/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости создания «зимнего щита» для защиты инфраструктуры Украины от авиаударов России. Мнение по этому поводу дипломат написала в своем Telegram--канале.

Захарова отметила, что Минобороны РФ не раз заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

«Редко меня можно поставить в тупик, но качество цитаты этому способствует. Мне просто интересно, если с точки зрения Анналены Бербок должен быть «зимний щит», должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь «летняя кольчуга» или «осенние латы»?», — написала Захарова в посте.

29 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны, поддерживающие Украину, создать «зимний щит» над страной.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, это необходимо осуществить для защиты Украины от аварий на электростанциях и перебоев в подаче электроэнергии.

Ранее Мария Захарова заявила о продолжении милитаризации Украины.

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