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В Европе заявили, что ЕС достиг предела возможностей в введении санкций против России

Politico: ЕС достиг предела возможностей в введении мер против РФ в энергетике

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций против России в сфере энергетики, которые бы не причиняли ущерба европейской конкурентоспособности. Об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимного европейского дипломата.

«Мы достигли наших возможностей того, что мы можем сделать, не стреляя себе в ногу и не нанося ущерба нашей конкурентоспособности», — сказал он.

Издание подчеркивает, что вместо того, чтобы нацеливаться на основные экспортные товары, такие как нефть и газ, Европа в рамках новых ограничений в отношении Российской Федерации решила сосредоточиться на ограничении торговли алмазами, железом и медью, представляющие «относительно небольшую ценность для России».

До этого газета Politico сообщала, что несмотря на широкий охват и применение санкций, введенных США их союзника в отношении Российской Федерации, Украина не смогла получить преимущество и изменить ход конфликта в свою пользу.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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