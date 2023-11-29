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В МИД России считают, что пока рано рассуждать о политике «худшего кошмара ЕС» Вилдерса

Захарова: МИД России будет смотреть на конкретные действия Вилдерса в Голландии

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Yves Herman/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет смотреть на конкретные действия Герта Вилдерса, который победил на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом сообщает РИА Новости.

Она заявила, что пока рано рассуждать или делать прогнозы того, как новое нидерландское правительство будет выстраивать отношение с Россией.

«Я считаю, что говорить можно будет только после конкретных шагов. По итогам выборов только предстоит сформировать им и правящую коалицию, и приступить к работе... Будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки», — заявила Захарова.

До этого газета Politico заявила, что победа партии правого политика Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет «худшим кошмаром» для Европейского союза.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила Партия свободы. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает Вилдерса наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Ранее Марин Ле Пен связала выборы в Нидерландах с недовольством миграционной политикой ЕС.

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