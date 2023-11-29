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Захарова заявила, что Запад принес антагонизм и произвол в ОБСЕ

Захарова: Запад принес атмосферу антагонизма и произвола в деятельность ОБСЕ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по время брифинга, что западные страны принесли в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) антагонизм и идеологию нетерпимости к чужому мнению.

«Мы вынуждены констатировать, что атмосфера антагонизма и буквально произвола, привносимая в деятельность ОБСЕ стараниями стран коллективного Запада и его протеже из числа государств на постсоветском пространстве, являются прямым продолжением вот этой самой идеологии тотальной нетерпимости по отношению к российскому медийному присутствию и в целом к любым источникам альтернативных точек зрения в западном информационном пространстве», — сказала Захарова.

Как отметила представитель министерства, противодействие РФ внутри ОБСЕ привело к разрушению организации изнутри.

До этого Захарова рассказала, что попытки Запада помешать России участвовать во встречах ОБСЕ поставили на кон существование организации, однако РФ по-прежнему ведет подготовку к визиту делегации в Скопье.

Ранее стало известно, что несколько российских журналистов не допустили на СМИД ОБСЕ.

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