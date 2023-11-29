В Кремле не комментируют инициативу МВД о «соглашении о лояльности» для иностранцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать предложенную МВД России инициативу о введении понятия «соглашение о лояльности» для иностранных граждан, въезжающих в страну.

29 ноября ТАСС сообщил, что МВД России предлагает обязать прибывающих в страну иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». Этот документ, который запрещает критиковать государственную политику России. Он также запрещает отрицать традиционные семейные ценности и искажать вклад СССР в победу над фашизмом.

«У нас никакого нет комментария», — сказал Песков на брифинге журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать эту инициативу.

29 ноября депутат Госдумы Алексей Журавлев положительно оценил идею МВД. По его мнению, это поможет «обуздать в России фактически бессистемные миграционные потоки». Он считает, что в стране нужно ввести многоступенчатую систему поощрения для отсеивания криминальных элементов среди приезжих.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.