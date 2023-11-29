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В Кремле прокомментировали возможное участие РФ в международных мероприятиях после ОБСЕ

Песков: РФ готова налаживать добрые отношения со всеми, но Запад непредсказуем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность дальнейшего участия России, после саммита G20 и ОБСЕ, в других международных мероприятиях.

«Давайте не будем забегать вперед. Мы сейчас весьма имеем скудные возможности прогнозировать. Настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько непредсказуемо мутируют позиции коллективного Запада по тем или иным вопросам», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия сохраняет свою заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми, она идет навстречу тем странам, которые отвечают ей взаимностью.

27 ноября представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что региональное содружество не имеет ничего против прибытия Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание ОБСЕ. По его словам, пролет самолета российского министра над Болгарией не нарушит западные санкции в отношении РФ.

Правительство Болгарии открыло воздушное пространство страны, чтобы министр иностранных дел РФ мог принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии.

Ранее глава МИД РФ Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.

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