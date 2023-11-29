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Вассерман: речь Путина на ВРНС понравится даже англосаксам, но позже

Депутат ГД Вассерман: Запад все равно осознает ценность русской цивилизации

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина в ходе Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) о том, что без русских нет России. По мнению парламентария, даже англосаксы в конечном счете осознают ценность русской цивилизации.

«Русская цивилизация оказалась самой интегристской, то есть способной объединять достижения самых разных цивилизаций и обеспечивать их взаимодополнение и взаимную поддержку. Терять такую цивилизацию было бы весьма разрушительно для всего мира», — отметил Вассерман.

Он добавил, что англосаксы считают себя единственно подлинной цивилизацией, а остальные подлежат уничтожению. Однако, по словам депутата, Запад рано или поздно осознает, что, ликвидировав всех вокруг, он уничтожит и сам себя.

28 ноября Путин в формате видеоконференции выступил на заседании Всемирного русского народного собора, который отмечает 30-летие со дня образования. Тема форума — «Настоящее и будущее русского мира».

По словам главы государства, быть русским — это прежде всего ответственность за сбережение России.

Также в ходе своего выступления Путин подчеркнул, что РФ будет расценивать любое вмешательство извне в свои дела как агрессию. По словам президента, Москва будет соответствующим образом реагировать на любые агрессивные действия.

Ранее Путин назвал условие для создания справедливого миропорядка.

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