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ХАМАС назвал условие для освобождения израильских военных

ХАМАС ставит условием освобождения солдат ЦАХАЛ окончание боевых действий в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Палестинская группировка ХАМАС может пойти на переговоры с Израилем об освобождении взятых в плен военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если боевые действия в секторе Газа прекратятся и блокада будет снята. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», передает ТАСС.

ХАМАС, по данным канала, подтвердил, что условия освобождения пленных израильских военных будут «другими».

Переговоры по обмену военных, в том числе, включают в себя обсуждение «окончания военных действий и снятия блокады» с сектора Газа.

Согласно данным CNN, представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением перемирия между Израилем и сектором Газа.

29 ноября арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на чиновников в Египте сообщала, что правительство Израиля и ХАМАС достигли предварительной договоренности, касающейся продления гуманитарного перемирия еще на два дня. Режим прекращения огня в секторе Газа может быть продлен на тех же условиях.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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Война в Израиле
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