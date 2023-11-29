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В отравлении жены начальника ГУР Буданова увидели британский след

Политолог Дудчак: супругу начальника ГУР Буданова могли отравить британцы

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Elle Ukraine

Украинские спецслужбы почти наверняка заявят о «руке Кремля» в отравлении супруги руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, уверен политолог и экономист Александр Дудчак. При этом на самом деле в операции могут быть замешаны британцы, конкурирующие за влияние с США, заявил он телеканалу «360».

Спецслужбы США и Британии ведут негласную борьбу за влияние, утверждает политолог. Он назвал эти страны конкурентами, которые не могут найти компромисс.

«Конкуренция проявляется и на Украине, а Буданов — это все-таки глава ГУР, а ГУР под британцами. И вполне могли британцы накапать чего-нибудь в стаканчик и его жене», — предположил Дудчак.

Так, по его мнению, Буданову могли намекнуть, что он действует не так активно, как этого хотели бы в Британии, теряющей свои позиции на Украине.

«Вероятно, это может быть намек на то, что самому Буданову стоило бы поактивнее участвовать в их разборках», — считает политолог.

Напомним, накануне украинские СМИ написали, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится на лечении в больнице. Сообщалось, что отравлению подверглись и другие сотрудники ГУР, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Политологи предполагают, что отравление супруги главы ГУР — это предупреждение, так как американцы рассматривают Буданова и украинского министра обороны Рустема Умерова как людей, которые могут сменить на посту нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

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