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МИД: Украина сама признала марионеточный характер Зеленского

Захарова заявила, что Украина признала марионеточный характер Зеленского

Украина сама призналась в том, о чем Россия говорила все это время. Об этом заявила официальный представитель МИД Захарова на брифинге, комментируя заявления главы украинских переговорщиков Давида Арахамии про переговоры в 2022 году, передает РИА Новости.

Ранее Арахамия заявил в интервью, что отказаться от мира с Россией Украину сподвиг занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

Как считает дипломат, «откровения» украинского нардепа свидетельствуют, что «инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог» для срыва переговорного процесса.

«Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказала Захарова.

По ее словам, заявления украинской стороны также демонстрируют полную зависимость Украины «от англосаксконских кукловодов».

До этого политолог Сергей Маркелов заявил, что интервью Арахамии является попыткой манипулировать Западом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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