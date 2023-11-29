Несмотря на широкий охват и применение санкций, введенных США их союзника в отношении Российской Федерации, Украина не смогла получить преимущество и изменить ход конфликта в свою пользу. Такое мнение в интервью газете Politico высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

Он признал, что масштабы антироссийских санкций были беспрецедентными и имели последствия для экономики РФ, однако они лишь ненадолго изменили ход украинского конфликта.

В прошлом году, когда было введено большинство пакетов западных санкций, Россия впервые в своей истории обогнала ФРГ по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС), рассказал Умланд.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада. По его словам, РФ удалось это сделать, объединив усилия государства и бизнеса.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.