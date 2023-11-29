Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о провале антироссийских санкций

Politico: антироссийские санкции не изменили ход конфликта в пользу Украины

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Несмотря на широкий охват и применение санкций, введенных США их союзника в отношении Российской Федерации, Украина не смогла получить преимущество и изменить ход конфликта в свою пользу. Такое мнение в интервью газете Politico высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

Он признал, что масштабы антироссийских санкций были беспрецедентными и имели последствия для экономики РФ, однако они лишь ненадолго изменили ход украинского конфликта.

В прошлом году, когда было введено большинство пакетов западных санкций, Россия впервые в своей истории обогнала ФРГ по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС), рассказал Умланд.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада. По его словам, РФ удалось это сделать, объединив усилия государства и бизнеса.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий