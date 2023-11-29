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Из состава палаты представителей США предложили исключить конгрессмена Джорджа Сантоса

Конгрессмена Сантоса предложили исключить из состава палаты представителей США

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georgeforny.com

Конгрессмен-демократ Роберт Гарсиа потребовал в течение двух дней принять резолюцию с требованием исключить из составы палаты представителей республиканца Джорджа Сантоса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Для исключения Сантоса необходимо, чтобы за резолюцию проголосовали две трети конгрессменов. Телеканал отмечает, что после публикации комитетом по этике палаты представителей отчета, в котором содержались доказательства нарушения Сантосом американского законодательства, шансы на его исключение существенно увеличились.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, признал свою вину в краже из магазина в Бразилии.

До этого федеральная прокуратура США предъявила обвинения конгрессмену-республиканцу от штата Нью-Йорк Джорджу Сантосу. Предъявление обвинений не может помешать Сантосу исполнять обязанности конгрессмена. Однако если в соответствии с предъявленными ему обвинениями срок возможного тюремного заключения будет превышать два года, то Сантосу будет запрещено голосовать в палате представителей.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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