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Израиль и ХАМАС предварительно договорились о продлении перемирия

Al-Araby Al-Jadeed: Израиль и ХАМАС предварительно согласились продлить мир

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Israeli Defence Forces/Reuters

Правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли предварительной договоренности, касающейся продления гуманитарного перемирия еще на два дня. Об этом сообщила арабская газета Al-Araby Al-Jadeed, сославшись на неназванных чиновников в Египте.

Как указано в материале, в соответствующих переговорах принимали участие представители Каира и Вашингтона. Вместе с ними роль посредника исполнили дипломаты из Катара.

«Достигнута предварительная договоренность о продлении перемирия <...> еще на два дня», — говорится в публикации.

По данным издания, режим прекращения огня в секторе Газа может быть продлен на тех же условиях. Речь идет о продолжении обмена израильскими заложниками и палестинцами, которые находятся в тюрьмах еврейского государства.

Более того, как рассказали источники, ХАМАС намекнул израильским властям на поддержание контактов с другими группировкам на территории палестинского анклава. Последние также держат в заложниках определенное число женщин и детей.

29 ноября американский телеканал CNN со ссылкой на члена политического бюро ХАМАС Гази Хамада сообщил, что движение готово заключить с Израилем новую сделку и продлить гуманитарное перемирие. По словам Хамада, палестинская сторона использует все свои козыри для предотвращения «агрессии» Израиля.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа после освобождения всех заложников.

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