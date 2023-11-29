Известный немецкая политик Сара Вагенкнехт резко осудила высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что «задача политики не заключается в обеспечении молчания оружия». Вагенкнехт написала на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*: «Что же тогда является задачей политики? Какая безответственная и искаженная логика!».

Кроме того, Вагенкнехт вспомнила слова Бербок о том, что страны Европы «ведут войну против России», и добавила, что министр стала заметной благодаря своим «дипломатическим промахам».

Заявление о войне против России было сделано Бербок 24 января на заседании ПАСЕ. В ответ на это высказывание МИД Германии уточнил, что поддержка Украины не означает причастность Германии к конфликту.

По информации обозревателя Spiegel Кристофа Шульта, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний. В статье говорится, что эмир сильно разозлился из-за высказываний Бербок в интервью немецкому телеканалу ZDF. Перед встречей Бербок заявила на телевидении, что одной из основных тем ее переговоров с эмиром Катара будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

В прошлом месяце Вагенкнехт выразила свое недовольство участием Германии в военных поставках Украине и санкциях против России. Она также объявила о своем намерении покинуть партию «Левые» и создать собственную партию в будущем, которая будет стоять за «разумность и справедливость». По опросам, около 14% немцев готовы поддержать ее будущую партию.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.