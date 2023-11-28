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Путин назвал условие для создания справедливого миропорядка

Путин заявил, что создание нового миропорядка невозможно без суверенной России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Создание прочного и стабильного мирового порядка не представляется возможным без суверенной и сильной России. На это указал президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Во вторник, 28 ноября, глава государства принял участие во Всемирном русском народном соборе в формате видеоконференции. При этом в ходе своего выступления он подчеркнул, что в настоящее время Россия активно укрепляет и приумножает свою независимость.

«Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин.

Он добавил, что суверенитет страны в первую очередь означает свободу каждого из ее граждан. По словам главы государства, русский человек не может чувствовать себя свободно, пока его близкие и сама Отчизна находятся в противоположной ситуации.

Также президент обратил внимание, что в последнее время глобальная диктатура одного гегемона начала «дряхлеть». Как он сказал, данный факт стал понятен всему мировому большинству и именно Россия оказалась в авангарде формирования новой модели международных отношений.

Ранее Путин заявил о провале «санкционного блицкрига» западных стран.

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