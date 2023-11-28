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Столтенберг заявил о готовности стран НАТО поддержать Украину на пути в альянс

Столтенберг: страны НАТО выразили готовность поддержать Украину на пути в блок

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Shutterstock

Главы МИД стран — членов НАТО подтвердили готовность поддержать Украину на пути ее вступления в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран блока в Брюсселе, передает ТАСС.

«На нашей сегодняшней встрече союзники подтвердили решимость поддержать Украину на ее пути в НАТО и непоколебимую поддержку (Киева)», — сказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что будущее Украины лежит в НАТО, и лидеры альянса уже приняли решение пригласить страну, но пока делать этого не будут.

Генсек альянса также напомнил, что в 2023 году страны НАТО согласовали программу по переходу армии Украины на стандарты НАТО, а также обязались выделить полмиллиарда евро на поставки медикаментов, топлива и удовлетворение других потребностей Киева.

До этого глава офиса генсека Североатлантического альянса заявил, что Украину могут принять в НАТО, если та откажется от части своих территорий в пользу России и таким образом завершит военный конфликт.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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