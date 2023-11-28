В МИД РФ отреагировали на решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Российской Федерацией нерационально. Об этом на полях форума «Примаковские чтения» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы можем комментировать рациональные какие-то решения, тогда можно искать логику. А это решение — нерациональное», — сказал он.

До этого издание Yle сообщало, что Финляндия приняла решение закрыть все пограничные переходы на границе с РФ на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Закроют даже единственный на данный момент работающий КПП «Райа-Йоосеппи» на севере страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс приветствует принятые Хельсинки меры для усиления финско-российской границы, а также содействие, оказанное финскому государству со стороны европейского пограничного агентства Frontex.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.