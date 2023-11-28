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Боррель выразил надежду, что 12-й пакет санкций против РФ примут на встрече глав МИД

Боррель надеется, что 12-й пакет санкций против РФ примут на встрече глав МИД

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Jean-Francois Badias/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что 12-й пакет санкций против России будет принят на последнем в текущем году заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС, которое состоится 11 декабря, передает ТАСС.

По его словам, новый санкционный пакет в настоящее время дорабатывается.

«Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали. Я надеюсь, что он скоро будет одобрен и мы сможем внести его в декабре (на утверждение) на заседании Совета ЕС», — сказал Боррель.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России нарушением норм международного права, и заявила, что он не останется без ответа.

В тот же день сообщалось, что Еврокомиссия направила на рассмотрение членам ЕС 12-й пакет санкций против России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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