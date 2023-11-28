Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией

Финляндия приняла решение закрыть все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране, сообщает Yle со ссылкой на решение правительства страны. Возможность проезда грузового транспорта сохранится.

Таким образом, будет закрыт единственный на данный момент работающий КПП «Райа-Йоосеппи» на севере страны.

«Россия стала причиной этой ситуации и только она может положить ей конец», — отметил премьер-министр страны Петтери Орпо.

До этого глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что на границе с Россией могут быть введены новые ограничения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует принятые Хельсинки меры для усиления финско-российской границы, а также содействие, оказанное финскому государству со стороны европейского пограничного агентства Frontex.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.