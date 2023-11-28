В Совфеде назвали бредом планы Украины переименовать города в Крыму

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сочла намерение Киева переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации» очередным «бредом на крымскую тему». В беседе с NEWS.ru она отметила, что жители полуострова давно перестали реагировать на «политическую вакханалию» на Украине.

«Это очередной украинский бред на крымскую тему. Пора перестать воспринимать агонизирующую украинскую власть как адекватное образование. Крымчане давно уже не реагируют на политическую вакханалию, охватившую Украину», — заявила Ковитиди.

До этого министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации».

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь об этом шла на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. Уточняется, что в настоящий момент согласовываются соответствующие механизмы написания.

«По результатам заседания, Нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства», — отметили в министерстве.

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