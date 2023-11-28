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Путин заявил о борьбе Запада со всеми народами России

Путин: происходящее на Украине направлено против всех народов России

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора, заявил, что происходящее на Украине направлено не только против русских, но и против всех народов Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС.

«Идеологией Запада стали русофобия и другие формы расизма. Они направлены против всех народов России», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что Западу не нужна большая Россия. Он отметил, что на Западе хотят расчленить и разграбить Российскую Федерацию.

До этого глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что западные страны ненавидят Россию и ее президента Владимира Путина за то, что тот не дал расчленить Российскую Федерацию ради добычи ресурсов. По его словам, Запад уже полностью в своих планах поделил РФ, «как с Югославией, и уже делили ресурсы».

Ранее Путин объяснил, почему Запад стал богатым.

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