Путин объяснил, что значит быть русским

Президент России Владимир Путин заявил, что быть русским — это прежде всего ответственность за сбережение России. Данное заявление он сделал, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Также Путин призвал не забывать уроки революции 1917 года и распада СССР. По словам главы государства, необходимо помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада Советского Союза в 1991 году.

Путин также в ходе своего выступления на Всемирном русском народном соборе заявил, что РФ будет расценивать любое вмешательство извне в свои дела как агрессию. Путин отметил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на любые агрессивные действия.

До этого Путин заявлял о желании Запада расчленить и разграбить Россию. По его словам, Западу не нужна большая Россия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».