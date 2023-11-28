Путин рассказал, какие действия РФ расценивает как агрессию

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Всемирном русском народном соборе заявил, что РФ будет расценивать любое вмешательство извне в свои дела как агрессию. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на любые агрессивные действия.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональный или межрелигиозный конфликт мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны. Как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами», — пояснил президент.

Он также добавил, что Россия является большой и многоликой страной, и в этом заключается ее огромное преимущество.

До этого Путин говорил о желании Запада расчленить и разграбить Россию. По его словам, Западу не нужна большая Россия.

По его словам, Запад может сделать это «если не силой, то через смуту».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».