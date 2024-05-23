Иран опроверг данные об определении турецким дроном места с вертолетом Раиси

Турецкий беспилотник Akinci неверно определил место крушения вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники страны. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) исламской республики, передает Reuters.

Отмечается, что дрон был оснащен камерами ночного видения и тепловизорами. Несмотря на это, он не смог точно установить место крушения из-за отсутствия средств обнаружения и контрольных точек ниже облачности.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения.

Вертолет искали больше 10 часов. В поисках помимо иранских сил участвовали турецкие и российские специалисты. После обнаружения тел погибших российские спасатели вернулись в Москву.

Вместе с Раиси и имамом аль-Хашемом на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, члены охраны президента и экипаж. Все они погибли.

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