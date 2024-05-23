Звезда сериала «Интерны» поделилась мыслями о пластике: «Вот бы это отрезать»

Актриса Светлана Пермякова призналась в беседе с lady.mail.ru, что задумывалась о пластике.

Пермякова уточнила, что сейчас ей не хочется прибегать к изменениям внешности хирургическим путем. 52-летняя артистка принимает свой возраст и сопутствующие перемены внешнего вида. К примеру, ее не бесят морщины на лице, а наоборот, кажутся очень милыми.

«Бывает, стою у зеркала и думаю: «Эх, вот бы это отрезать!» Но потом присмотрюсь к себе внимательнее: да вроде все хорошо: глазки-губки подрисую и – только в путь. Меня и такой любят, зачем же мне меняться?» — поделилась актриса.

Пермякова рассказала, что не ходит в спортивный зал и не сидит на диетах. Артистка любит себя такой, какая она есть. Актриса добавила, что не склонна к перееданию и старается есть в меру. При этом она не стыдит себя, если съела что-то вкусное, но калорийное. По словам Пермяковой, она себя ни за что не ругает, а только хвалит.

«С годами пришло понимание, что самое главное в жизни – чтобы тебе с самой собой было удобно. Вот мне удобно, поэтому ничего в себе менять не собираюсь», — рассказала артистка.

Ранее протеже Киркорова вызвала скорую после пластики.