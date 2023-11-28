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Финляндия может ввести новые ограничения на границе с Россией

МВД Финляндии предупредило о новых ограничениях на границе с Россией

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Reuters

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что на границе с Россией могут быть введены новые ограничения. Об этом сообщает портал Yle.

По ее словам, решение о введении новых ограничений может быть принято правительством республики во вторник. О каких именно ограничениях идет речь, не раскрывается. Также в публикации не указано, получило ли министерство одобрение канцлера юстиции.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии газете «Известия», что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил, что Стокгольм полностью поддерживает действия Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией.

По его словам, меры, предпринятые Хельсинки, защищают не только государственные границы страны, но и внешнюю границу Европейского союза (ЕС).

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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