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Во Франции назвали сроки завершения переговоров по гарантиям безопасности Киеву

МИД Франции: переговоры о гарантиях безопасности Киеву завершатся в 2024 году

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Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж рассчитывает завершить переговоры по гарантиям безопасности для Украины к началу 2024 года. Соответствующее заявление она сделала перед открытием встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

По ее словам, дискуссии между Парижем и Киевом идут несколько недель и «хорошо продвинулись».

«Мы рассчитываем завершить их в конце этого или самом начале следующего года», — заявила Колонна, также напомнив, что переговоры ведутся в рамках инициативы Большой семерки (G7).

Глава МИД Франции подчеркнула, что в результате переговоров необходимо обеспечить долгосрочную поддержку Украины в экономической, гуманитарной и военной составляющей. Военная поддержка, в частности, заключается в обучении солдат ВСУ и обеспечении их необходимым оборудованием.

«Приоритет будет отдаваться производству и обслуживанию техники. Нужно помогать Украине производить больше», — сказала Колонна.

До этого Украина и Италия провели переговоры по вопросам соглашения о гарантиях безопасности Киеву. В ходе переговоров стороны обсудили содержание и формат будущего соглашение, а также согласовали график дальнейших встреч.

Ранее в МИД сочли, что заявления Парижа о гарантиях безопасности Киеву угрожают самой Франции.

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