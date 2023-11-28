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НАТО может предложить Украине более простой план по членству

Euractiv: НАТО может предложить Киеву более простую программу, чем план по членству

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Thomas Peter/Pool/Reuters

НАТО может предложить Украине более простую программу, чем план по членству. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о более щадящей и короткой ежегодной национальной программе.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что требования по этой программе менее строгие, чем по плану действий по членству в альянсе (ПДЧ). Программа содержит список приоритетных областей, а не перечень пунктов для исполнения. Так Украина сможет легче продемонстрировать достижения перед следующим саммитом альянса.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организации необходимо быть готовой к усилению боевых действий на Украине, а значит, и к активизации военных поставок Киеву.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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