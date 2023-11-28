НАТО может предложить Украине более простой план по членству

НАТО может предложить Украине более простую программу, чем план по членству. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о более щадящей и короткой ежегодной национальной программе.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что требования по этой программе менее строгие, чем по плану действий по членству в альянсе (ПДЧ). Программа содержит список приоритетных областей, а не перечень пунктов для исполнения. Так Украина сможет легче продемонстрировать достижения перед следующим саммитом альянса.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организации необходимо быть готовой к усилению боевых действий на Украине, а значит, и к активизации военных поставок Киеву.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.