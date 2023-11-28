Новый президент Аргентины Милей решил перейти в иудаизм

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей собрался перейти из католицизма в иудаизм, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Как следует из текста, Милей 25 ноября принял участие в иудейском богослужении в Буэнос-Айресе, где получил благословление от раввина.

Также, совершая свой первый заграничный визит в качестве главы государства в Соединенные Штаты, Милей по прибытии в Нью-Йорк сразу же отправился на могилу раввина Менахема-Мендла Шнеерсона, чтобы отдать дань уважения, отмечает Bloomberg.

«Этот символический жест показывает, насколько привержен новый лидер делу углубления культурных и политических связей Аргентины с Израилем, в то время как большая часть Латинской Америки, оплота католиков, остается нейтральной или даже критичной», — отмечается в материале.

Позиция Милея выделяет Аргентину, где проживает самое большое число евреев в регионе, как главного союзника Израиля на континенте. Как напоминает агентство, Милей неоднократно заявлял, что планирует посетить еврейское государство, а также перенести посольство Аргентины в Иерусалим из Тель-Авива.

«Новая администрация Хавьера Милея готовится стать одним из самых произраильских правительств в истории Аргентины», — констатирует Bloomberg.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Политик выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.