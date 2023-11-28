Появились подробности об отравлении жены ГУР Украины

Отравить тяжелыми металлами могли не только жену главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну, но ряд разведчиков. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Также СМИ поделились подробностями инцидента с Марианной Будановой.

«Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. <...> А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников.... Сейчас тоже лечатся», — утверждают источники.

О том, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами, украинские СМИ написали 28 ноября. Источники журналистов рассказали, что обнаруженные у женщины вещества не используют ни в быту, ни в военном деле, поэтому их наличие может говорить о целенаправленной попытке отравления.

Издания утверждали, что уже проводится расследование случившегося, однако официальных комментариев со стороны украинских властей не поступало. Параллельно Буданова завершает курс лечения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нескольких попытках покушения на него.