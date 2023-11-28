Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились подробности об отравлении жены ГУР Украины

«Страна.ua»: помимо жены Буданова могли отравить украинских разведчиков

close
100%
Телеграм-канал Политика Страны

Отравить тяжелыми металлами могли не только жену главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну, но ряд разведчиков. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Также СМИ поделились подробностями инцидента с Марианной Будановой.

«Скорее всего, отравили через еду. Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. <...> А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников.... Сейчас тоже лечатся», — утверждают источники.

О том, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами, украинские СМИ написали 28 ноября. Источники журналистов рассказали, что обнаруженные у женщины вещества не используют ни в быту, ни в военном деле, поэтому их наличие может говорить о целенаправленной попытке отравления.

Издания утверждали, что уже проводится расследование случившегося, однако официальных комментариев со стороны украинских властей не поступало. Параллельно Буданова завершает курс лечения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нескольких попытках покушения на него.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий