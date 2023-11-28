Совфед выбрал дату начала президентской кампании

Совет федерации 13 декабря официально объявит о начале президентской кампании. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.

«13 декабря Совфед объявит о назначении выборов президента РФ», — указано в сообщении.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед должен был формально назначить дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. После этого начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

В середине ноября источник агентства РИА Новости в верхней палате парламента сообщил, что Совфед может объявить дату выборов президента России на 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.