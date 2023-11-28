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В НАТО приняли решение пригласить Украину в альянс, но не уточнили сроки

Столтенберг: Украина приблизилась к НАТО, но ее пока не приглашали в альянс

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Gleb Garanich/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины лежит в НАТО, и лидеры альянса уже приняли решение пригласить страну, но пока делать этого не будут. Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Index.

«Будущее Украины — в НАТО. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству. Лидеры НАТО приняли решение пригласить Украину к вступлению, когда будут выполнены все условия и союзники согласятся», — заявил Столтенберг.

Генсек альянса напомнил, что в 2023 году страны НАТО согласовали программу по переходу армии Украины на стандарты НАТО, а также обязались выделить полмиллиарда евро на поставки медикаментов, топлива и удовлетворение других потребностей Киева.

До этого Столтенберг признал провал украинского контрнаступления.

Ранее президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Украины Западом.

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