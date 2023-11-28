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Политолог раскрыл суть заявления Арахамии о запрете Джонсоном переговоров с РФ

Политолог Маркелов: Арахамия указывает на вину Запада в продолжении конфликта

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Michael Buholzer/Reuters

Политический советник Сергей Маркелов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что весной 2022 года тогда еще премьер Великобритании Борис Джонсон убедил Киев не заключать никаких соглашений с Москвой. По мнению эксперта, Украина таким образом намекает Западу на коллективную ответственность за происходящее на фронте.

«И поэтому, если вы уж нас загнали — мы вместе залезли в это, мы ваш инструмент западный, а вы, так сказать, убедили нас, что нас не бросите, то давайте действуйте. Украина любит это, она эти два года так и работала. Цель — увеличение, возвращение на те отношения, которые хотелось: деньги, оружие, внимание», — сказал Маркелов.

В интервью телеканалу «1+1» Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с Москвой. По словам лидера фракции «Слуга народа», тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Украины «очень плохая» переговорная позиция.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя слова Арахамии, отметила, что Россия готова к мирным переговорам с Киевом, однако цели денацификации и демилитаризации Украины остаются неизменными.

Ранее в Совфеде рассказали, кто причастен к срыву переговоров РФ и Украины весной 2022 года.

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