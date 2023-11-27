В Верховной раде собрались лично уговаривать правительство США помогать Киеву

Депутаты Верховной рады Украины собираются попробовать убедить конгрессменов США продолжить помогать Киеву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, все депутаты от партии «Слуга народа», которые знают английский язык, отправятся в США. Часть из них поедет в Вашингтон, а другая — по штатам общаться с местными конгрессменами и просить поддерживать Украину.

Украинские парламентарии из президентской фракции подтвердили эти данные журналистам.

До этого американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

По данным журнала, ВСУ потеряли много бойцов и боеприпасов в ходе обороны Артемовска (Бахмута) и контрнаступления, поэтому страдают от нехватки личного состава и снарядов. Среди других факторов, которые могут пошатнуть положение украинских войск, выделили неэффективную систему призыва.

Ранее на Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ.