Вице-глава ЕК приехала в Киев для бесед о будущем Украины

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова приехала в столицу Украины. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что в рамках поездки встретилась с украинскими законодателями для обсуждения ситуации вокруг евроинтеграции республики.

«Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады», — написала Юрова.

Она добавила, что ЕК в ноябре рекомендовала Украине работать над четырьмя направлениями. Юрова подчеркнула, что речь идет, в частности, о борьбе с коррупцией, ситуацией с нацменьшинствами и деолигархизацией.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.