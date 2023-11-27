В Грузии призвали вернуть Саакашвили в тюрьму

Власти Грузии должны дать четкий ответ о положении бывшего президента Михаила Саакашвили, считает представитель оппозиционной партии «За Грузию» Бека Лилуашвили, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, присутствие политика в клинике вызывает вопросы.

«Просим руководство [правящей партии] «Грузинской мечты» сообщить нам о состоянии здоровья Саакашвили. Если ему ничего не угрожает, почему его не переводят в тюрьму? Вся страна видит, как Саакашвили проводит избирательную кампанию под носом у судей», — отметил Лилуашвили.

Он добавил, что власти Грузии могут заключить соглашение с крупнейшей оппозиционной партией страны, основанной Саакашвили — «Единым национальным движением». Лилуашвили допустил, что речь может идти об освобождении опального политика.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили призвал к дерусификации Грузии.