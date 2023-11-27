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Экс-глава МИД Украины заявил о «довольно слабом» Евросоюзе

Экс-глава МИД Украины: Евросоюз выглядит слабым из-за проблем с финансированием

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«Газета.Ru»

Европейский союз (ЕС), столкнувшийся с проблемами при финансировании Украины, выглядит «довольно слабым». Об этом в ходе интервью для американской газеты The Wall Street Journal заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По словам экс-главы украинского внешнеполитического ведомства, отсутствие помощи является проблемой не только для Киева. В аналогичной ситуации оказалось и само региональное содружество, подчеркнул он.

«Это (проблемы с выделением средств на поддержку Украины — «Газета.Ru») заставляет весь Европейский союз выглядеть довольно слабым», — пояснил Климкин.

22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором пригрозил заблокировать всю помощь Украине. Более того, глава правительства указал на готовность заблокировать проведение переговоров о вступлении Киева в региональное содружество.

Как отметил премьер-министр, Будапешт примет подобное решение в случае отказа Брюсселя от пересмотра всей стратегии поддержки украинских властей. Орбан уточнил, что представители стран — членов ЕС должны провести «стратегическую дискуссию» по данному вопросу.

Позже пресс-секретарь главы Евросовета Екатерина Касиндже сообщила о планах Шарля Мишеля посетить Венгрию и встретиться с главой правительства республики. Переговоры состоялись 27 ноября и были посвящены подготовке к декабрьскому саммиту организации, на котором планируется обсудить принятие Украины в региональное содружество.

Ранее на Украине отвергли возможность мира с Россией без репараций.

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