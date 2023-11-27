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Парламент Грузии не поддержал антироссийскую резолюцию от оппозиции

В парламенте Грузии не стали регистрировать резолюцию оппозиции по дерусификации

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David Mdzinarishvili/Reuters

Бюро парламента Грузии отказалось регистрировать резолюцию, выдвинутую оппозиционной партией «Лело», где предлагается «концепция дерусификации» страны, согласно которой вводится визовый режим для граждан РФ и ограничиваются права в работе и покупке недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

«В представленном проекте резолюции четко не определено финансовое влияние [факторов], связанных с введением визового режима, трудоустройством, продажей земли и недвижимости, передвижением автомобилей, участием в тендерах, сборами, запретом фондов и телевещания», — сообщил руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани.

Парламентарий также заявил о нецелесообразности регистрации проекта резолюции для последующего обсуждения мотивировав это тем, что он противоречит бюджетному кодексу Грузии.

До этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает «концепцию дерусификации» страны, выдвинутую оппозиционной партией «Лело».

«Дерусификация должна быть именно тем делом, которым должен заниматься каждый, и откладывать которое — то же самое, что отложить лечение какой-нибудь серьезной болезни. Российский вирус, который угрожает нашему национальному организму гибелью, нуждается в мобилизации иммунитета и сил всего общества. В этой мобилизации у каждого свой фронт. «Коалиция победы» должна проявить свои лучшие качества, другие партии — свои, и я желаю им успеха в этом», — сообщил Саакашвили.

Ранее в Грузии заявили о попытках оппозиции вызвать хаос в стране из-за евроинтеграции.

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