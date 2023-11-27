В Кремле прокомментировали слова Данилова о российских шпионах на Украине

В Кремле считают, что причиной дестабилизации украинского общества являются процессы, которые происходят внутри страны, а не «российские шпионы» на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Общество на Украине дестабилизировано само по себе. Там есть много точек зрения. Есть те, кто понимает суть происходящего, те кто способен трезво мыслить. Это внутренние процессы, которые в обществе происходят», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который ранее заявил, что «российские агенты» воспользовались напряженностью между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, чтобы вбить клин между политиками и военными лидерами.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что Зеленский не в состоянии сместить Залужного с его поста, а главком не пойдет против президента, «пока не получит отмашку от американцев».

Ранее в Кремле прокомментировали стихийные бедствия на юге России.