Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Недавно Костин был избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), поэтому встреча была посвящена обсуждению развития судостроительной отрасли в России, а также ситуации в банковском секторе.

До этого Костин возмутился использованием на верфях ОСК немецких станков 1932 года.

По его словам, это станки германского производства, вывезенные по репарациям после победы СССР во Второй Мировой войне.

Люди с гордостью говорят: «Вот у нас станок, ему 90 лет». Я говорю: «Ну это же не исторический памятник», — высказался Костин.

ОСК — это российский государственный судостроительный холдинг, в структуру которого входят порядка 40 проектно-конструкторских бюро и научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Ранее в ВТБ сравнили решения ЦБ по ставке с «битвой при Ватерлоо».