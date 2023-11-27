Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает на всех фронтах, включая информационный. Такое мнение высказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

По его словам, украинский лидер ничего не понимает в военном деле, из-за чего возникают разногласия с армией. Медведчук сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, напоминая о разногласиях фюрера с генералитетом Третьего рейха.

Украинский оппозиционер также назвал военную риторику «чистейшим фарсом», что, по его мнению, системно ведет к поражению в информационной войне.

Медведчук добавил, что Зеленский «как попугайчик», продолжает твердить одно и то же, что выбрасывает его из общего информационного контекста.

Тем временем в статье для kp.ru Медведчук написал, что текущая политика Украины способствовала «возвращению русскоязычных регионов в родную гавань». По его словам, власти «активно выпихивали русскоязычных граждан» с территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.