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Политолог: миграционный кризис в Финляндии создан силами НАТО

Политолог Бекман: миграционный кризис в Финляндии создан искусственно

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Jussi Nukari/Lehtikuva/Global Look Press

Миграционный кризис в Финляндии создан искусственно силами НАТО. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил финский политолог Йохан Бекман. По его словам, местным СМИ разрешено публиковать только ту информацию, которую одобрил Североатлантический альянс.

«Это обязательство финских СМИ. Договор с НАТО требует от финских СМИ публиковать немедленно без цензуры все сообщения Альянса, поэтому вся информация, которую вы можете найти в финских источниках, является уже информацией военного блока НАТО. А что происходит на границах, конечно, это искусственно. Никакого миграционного кризиса нет», — подчеркнул Бекман.

По его мнению, закрытие границ необходимо для срочных учений НАТО. Это решение, как и многие другие, принято в Вашингтоне, заключил эксперт.

25 ноября Финляндия отказалась от политических контактов с Россией по ситуации на границе до завершения военной операции на Украине, но выразила готовность к дискуссии на уровне дипломатов. Из-за наплыва мигрантов между двумя странами функционирует только один КПП. В Мурманской области действует режим повышенной готовности. Губернатор сообщил о доставке к открытому пропускному пункту 55 беженцев, а еще 200 человек отправили в Петербург — они решили остаться в России.

Ранее глава финского правительства Петре Орпо в интервью радио Suomi заявил, что Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран.

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