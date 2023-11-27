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Ситуацию вокруг украинского кризиса назвали результатом упертости НАТО

Помощник Путина Ушаков назвал ситуацию вокруг Украины результатом упертости НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация, которая сложилась вокруг Украины, является результатом упертости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности в Европе. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Следствием полного игнорирования интересов России стала возникшая ситуация вокруг Украины», — сказал он.

Ушаков напомнил, что в начале карьеры в министерстве иностранных дел Евгений Примаков выражал беспокойство расширением Североатлантического альянса, проходившего в то время.

Он отметил, в тот момент существовала идея создать новую систему безопасности в европейском регионе, в которой НАТО наряду с другими объединениями вошел бы «под общий зонтик» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом Соединенные Штаты и другие участники блока отвергли предложенные правила по этому вопросу.

Ранее старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн заявлял, что в связи с тяжелой ситуацией на фронте Украине может понадобиться вмешательство блока НАТО на совершенно ином уровне.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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