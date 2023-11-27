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Путин заявил о крахе западной модели глобализации

Путин: модель глобализации Запада изжила себя и находится в глубоком кризисе

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Модель глобализации, сформированная во многом странами Запада в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения», его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам российского лидера, сейчас происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям большинства стран.

17 ноября Путин на Санкт-Петербургском культурном форуме призвал не «скатываться в крайности» и брать лучшее из разных стран.

Глава государства подчеркнул, что при этом никогда нельзя забывать собственных корней. Он указал на необходимость опираться на традиции и «добиваться максимального результата для себя самих».

В тот же день российский лидер высказал мнение, что богатства Запада основаны в значительной степени на неоколониализме и рабстве.

Ранее Путин сказал, каким должен быть многополярный мир.

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