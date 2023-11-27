Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соскин: бюджетный кризис в Германии может привести к окончательному поражению Украины

Соскин заявил, что бюджетный кризис в ФРГ может привести к поражению Украины

close
100%
Водник/Wikimedia

На своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил о том, что бюджетный кризис в Германии может привести к окончательному поражению Украины. Он прокомментировал заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера о том, что Германия столкнулась с государственным кризисом из-за неспособности правящей коалиции закрыть бюджетный дефицит.

Соскин отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придется сокращать расходы бюджета, что негативно отразится на военной помощи Украине. Он также предположил, что снижение бюджетных расходов, сокращение пособий и возможное повышение налогов в Германии приведут к ухудшению рейтинга Шольца и могут вызвать досрочные выборы в феврале 2024 года.

Соскин подчеркнул, что Германия является последней опорой для Украины, и если Германия падет, то Украина последует за ней.

Западные СМИ также сообщают о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. Они уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией и то, на каких условиях Украина может достичь договоренностей.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий