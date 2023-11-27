Соскин: бюджетный кризис в Германии может привести к окончательному поражению Украины

На своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил о том, что бюджетный кризис в Германии может привести к окончательному поражению Украины. Он прокомментировал заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера о том, что Германия столкнулась с государственным кризисом из-за неспособности правящей коалиции закрыть бюджетный дефицит.

Соскин отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придется сокращать расходы бюджета, что негативно отразится на военной помощи Украине. Он также предположил, что снижение бюджетных расходов, сокращение пособий и возможное повышение налогов в Германии приведут к ухудшению рейтинга Шольца и могут вызвать досрочные выборы в феврале 2024 года.

Соскин подчеркнул, что Германия является последней опорой для Украины, и если Германия падет, то Украина последует за ней.

Западные СМИ также сообщают о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. Они уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией и то, на каких условиях Украина может достичь договоренностей.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.