В Раде заявили об угрозе для Украины депутата, призвавшей главкома ВСУ уйти в отставку

Представитель президента Украины, народный депутат Федор Вениславский считает, что депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая может угрожать безопасности страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку. По ее словам, украинское военное руководство не составило военный план на 2024 год, поэтому должно уйти.

«Пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины», — приводит издание слова Вениславского.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией.

23 ноября Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.